Boliviana morre em ônibus de MS após ingerir 78 cápsulas de cocaína

Uma turista boliviana, identificada como Miguelina Puya Janko, morreu durante uma viagem de ônibus que saiu de Corumbá com destino a São Paulo (SP), após ingerir 78 cápsulas de cocaína. O caso ocorreu entre a noite de 6ª feira (19.set.25) e a madrugada de sábado (20.set.25), e está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o jornal Cenário MS, o ônibus da empresa Transjunhas transportava um grupo de turistas bolivianos para realizar compras na capital paulista. Por volta da meia-noite, enquanto o veículo trafegava pela MS-040, a aproximadamente 120 km de Santa Rita do Pardo, a passageira passou mal.

Testemunhas relataram que Miguelina começou a suar, salivar excessivamente e teve convulsões, vindo a perder os sinais vitais rapidamente. O motorista foi alertado e tentou acelerar a viagem para buscar socorro, mas um pneu do ônibus estourou, dificultando o trajeto até a cidade.

O veículo só conseguiu chegar a Santa Rita do Pardo por volta das 2h20, estacionando em frente à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi imediatamente comunicado.

Uma equipe de socorristas foi acionada, mas, ao chegar ao local, constatou que a mulher já estava morta. Conforme a avaliação preliminar, o corpo apresentava rigidez cadavérica e pupilas não reativas, indicando que o óbito teria ocorrido cerca de duas horas antes.

Ainda conforme o cenário MS, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Bataguassu, onde os peritos constataram que ela transportava 78 invólucros da droga, que pesaram cerca de 955 gramas.

A vítima não possuía registros em território brasileiro. O processo de identificação formal está em andamento para o prosseguimento das investigações. O motorista e os demais passageiros informaram que não conheciam a vítima, e que ela foi a última a embarcar no ponto de partida em Corumbá, levando apenas bagagens de mão.