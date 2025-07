Carro bate em árvore e mata crianças de dois e cinco anos em MS

Heythor Miguel Messias dos Santos, de 2 anos, e Evellyn Vithorya Messias dos Santos, de 5 anos, morreram em grave acidente ocorrido na madrugada desta 6ª feira (4.jul.25) em uma estrada rural de Taquarussu.

O acidente aconteceu na via conhecida como Tranchão, quando o motorista de um Ford Fiesta perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um eucalipto às margens da estrada. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Além das duas crianças, outras cinco pessoas que estavam no veículo ficaram gravemente feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Taquarussu. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também foram acionadas para realizar os procedimentos no local.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Taquarussu lamentou a perda. Evellyn era aluna do Centro de Educação Infantil Esmeralda Carvalho Cunha, enquanto o pequeno Heythor, por conta da idade, ainda não frequentava a escola.

“Neste momento de imensa dor, expressamos nossa mais sincera consternação, unindo-nos em oração e solidariedade aos que sofrem com esta perda irreparável. Que os corações enlutados encontrem amparo, força e consolo para enfrentar tamanha dor”, diz o comunicado oficial.