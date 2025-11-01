Casal de MS aciona polícia após ter vídeos de sexo divulgados sem autorização

Um casal de Campo Grande procurou a Polícia Civil após ter a intimidade exposta na internet. Vídeos íntimos que estavam salvos de forma oculta no celular foram publicados sem autorização em plataformas como TikTok, Telegram e Erome.

O caso teria ocorrido no dia 29 de outubro, mas só foi denunciado oficialmente na noite do dia 30. Segundo o boletim de ocorrência, os vídeos não haviam sido compartilhados anteriormente, o que levanta suspeitas sobre possível invasão do aparelho ou vazamento de dados.

Até o momento, apenas o conteúdo publicado no TikTok foi removido. Os demais ainda seguem circulando nas plataformas.

As vítimas afirmaram que ainda não apresentaram provas impressas, mas se comprometeram a entregar à polícia qualquer material que possa contribuir com as investigações.

O caso foi registrado como divulgação de cena de sexo ou pornografia sem consentimento, crime previsto no Código Penal. A Polícia Civil já iniciou as apurações para identificar os responsáveis pela divulgação dos vídeos e adotar as medidas legais cabíveis.