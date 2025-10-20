Polícia apreende R$ 2,9 milhões em celulares 'contrabandeados' em MS

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu, no sábado (18), uma carga avaliada em R$ 2,9 milhões em aparelhos de telefone celular transportados ilegalmente em uma carreta. A ação ocorreu na BR-262, em Três Lagoas,.

Durante patrulhamento na zona rural do município, os policiais abordaram o veículo M.Benz conduzido por um homem de 46 anos. Na vistoria, foram localizadas 811 unidades de smartphones escondidas em caixas dentro da cabine da carreta.

O motorista confessou que pegou os celulares em Campo Grande e os levaria até São Paulo (SP), onde receberia R$ 6 mil pelo transporte.

A carga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande. A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).