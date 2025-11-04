Cesar matou Carla a socos e quebrou pescoço dela por causa de drogas em MS

A Polícia Civil de Maracaju prendeu Cesar Daniel Garcia Aquino, de 27 anos, suspeito de matar Carla Adrieli Ribeiro Martins, em um crime ocorrido na noite de 31 de outubro de 2025, no bairro Vila do Ovídeo.

De acordo com as investigações, o suspeito foi até a antiga Estação Ferroviária do Poeirinha para comprar drogas e encontrou a vítima no local. Os dois seguiram juntos até uma área de mata próxima, onde começaram a discutir supostamente por causa das drogas.

Durante o desentendimento, Cesar desferiu diversos socos violentos no rosto da vítima e, em seguida, a matou ao quebrar o pescoço dela. Após o crime, ele teria jogado o corpo em uma ribanceira, na tentativa de ocultar o assassinato.

A perícia técnica confirmou a dinâmica do crime e ainda deve emitir um laudo definitivo com os detalhes da morte.

Na manhã desta 2ª feira (3.nov.25), os investigadores interceptaram o suspeito quando ele saía de casa. Durante a busca na residência, os policiais encontraram as roupas usadas no dia do crime mergulhadas em um balde com água, ainda sujas de barro, tentativa de eliminar provas, segundo a polícia.

Cesar confessou o homicídio durante o interrogatório, mas não explicou o motivo nem detalhou o que levou à agressão. Ele foi autuado em flagrante e permanece preso à disposição da Justiça.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, o caso está sendo investigado como homicídio, sem indícios até o momento de violência doméstica ou feminicídio.