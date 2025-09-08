Discussão em bar termina com homem baleado no bumbum em MS

Um homem de 30 anos foi atingido por um tiro durante uma confusão em um bar no bairro Bela Vista, em Ribas do Rio Pardo, na noite de domingo (7.set.25).

De acordo com a ocorrência registrada, a Polícia Militar foi acionada depois que a vítima deu entrada na Santa Casa de Campo Grande com ferimento provocado por arma de fogo.

O homem relatou que bebia no local quando discutiu com o dono do bar. Durante a briga, um terceiro entrou na confusão e disparou contra ele, atingindo sua nádega.

À polícia, a vítima afirmou não saber se era o alvo do tiro ou se acabou ferida de forma acidental. Ele estava consciente e disse não conhecer o autor do disparo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e será investigado.