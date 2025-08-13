Empresário cristão e defensor da família assassina trabalhador e vai treinar

Desentendimento no trânsito terminou em assassinato, na manhã da 3ª feira (12.ago.25), em Belo Horizonte (MG).

O empresário René da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, é acusado de matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, após discussão em uma rua estreita.

Testemunhas relataram que ele, irritado com a demora para passar, freou bruscamente, se envolveu em uma discussão e ameaçou a motorista do caminhão de lixo.

Ele alegava que o veículo atrapalhava a passagem. Outros colegas se juntaram para proteger a motorista, quando René voltou, carregou a arma e atirou contra a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, René deixou o local “de forma tranquila” e seguiu a rotina. Ele passeou com os cachorros, trocou de roupa e foi treinar na academia.

Ele nega envolvimento no crime, mas foi reconhecido por testemunhas e identificado pela placa do carro.

O empresário já havia sido indiciado em 2011 por homicídio culposo ao provocar a morte de uma mulher em acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Também possui registros por lesão corporal, extorsão e perseguição.

Apesar de todo histórico violento, nas redes sociais ele se identifica como um homem temente a Deus, patriota e defensora da família.

Nesta 4ª feira (13.ago.25), a Justiça converteu sua prisão em preventiva, atendendo a pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Ele responderá por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou defesa da vítima, e por ameaça contra a motorista do caminhão de coleta de lixo.

Paralelamente, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil abriu investigação contra a esposa de René, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, para apurar se a arma registrada em seu nome foi usada no crime. Em depoimento, ela negou saber da participação do marido e, por ora, segue no cargo.