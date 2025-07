Estudante vai a julgamento em setembro por atropelar e matar corredora em MS

A 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande pronunciou, na 6ª feira (11.jul.25), o estudante de medicina João Vítor Fonseca Vilela, de 22 anos, acusado de atropelar e matar a corredora Danielle Correa de Oliveira, de 41 anos, e ferir outra mulher, em fevereiro deste ano, na rodovia MS-010. Com a decisão, ele será julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio e tentativa de homicídio.

O julgamento está previsto para 10 de setembro de 2025, às 8h, caso não haja recurso das partes.

Segundo os autos, João Vítor dirigia um Fiat Pulse em alta velocidade e fazendo zigue-zague quando atingiu as vítimas, que se exercitavam às margens da via. Danielle morreu no local e a mulher que a acompanhava sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu.

Testemunhas afirmaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. “Acresce-se que tinha garrafa e lata de cerveja dentro do veículo, estava com a pulseira no braço de entrada na boate, recusou o bafômetro conforme já dito e falava desconexo, desorientado até no tempo e espaço a ponto de perder o prumo de retorno ao apartamento onde morava”, relatou o juiz Aluizio Pereira dos Santos na sentença.

Para o magistrado, o réu “foi indiferente à possibilidade de atropelar alguém, como de fato veio a colidir com a vítima, causando-lhe a morte”.

João Vítor será julgado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, com base nos artigos 121 e 14, inciso II, do Código Penal, em concurso formal (art. 70). A defesa ainda pode recorrer.