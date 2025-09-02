Estuprador da cunhada tentou manipular autoridades contra a família dela em MS

A Polícia Civil de Bataguassu, em uma ação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu na tarde da 6ª feira (29.ago.25) um homem investigado por crimes sexuais contra a própria cunhada, uma menor de 13 anos.

O caso ganhou destaque não apenas pela gravidade dos abusos, mas também pela tentativa do suspeito de manipular o sistema de justiça para incriminar a família da vítima.

As investigações, iniciadas em abril de 2025, revelaram que o agressor submeteu a adolescente a violência e atos libidinosos de forma recorrente enquanto ela morava com ele. Embora um primeiro laudo pericial não tenha confirmado a agressão, um novo exame realizado em Bataguassu corroborou a versão da vítima.

Além dos crimes sexuais, a polícia descobriu que o agressor estava assediando a rede de proteção e a família da adolescente. Ele é suspeito de ter feito três denúncias anônimas falsas, via Disque 100, acusando a mãe da vítima de maus-tratos. As denúncias foram investigadas pela Polícia Civil de São Paulo e nenhuma delas se mostrou verdadeira.

Em outra tentativa de manipulação, o investigado registrou um boletim de ocorrência alegando que a menor sofria maus-tratos por parte da mãe. Para dar credibilidade à sua versão, ele apresentou apenas a primeira página de um ofício do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), ocultando propositalmente o restante do documento, que o apontava como o verdadeiro autor dos abusos.