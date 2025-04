Final de semana violento tem quatro mortes no trânsito de MS

O fim de semana foi marcado por três acidentes fatais em Mato Grosso do Sul, resultando em quatro mortes, incluindo uma criança de 11 anos e uma jovem de 25.

No sábado (12.abril.25), Letícia Fonseca do Nascimento, de 25 anos, morreu após bater de frente com um caminhão, também na BR-267. Ela viajava para Rio Brilhante para visitar o namorado, que acabou encontrando o corpo após notar sua demora. Segundo a polícia, o carro dela teria invadido a pista contrária.

Na manhã de domingo (13.abril.25), uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, matou um menino de 11 anos e o tio dele, Rogério da Silva. A família seguia para São Paulo quando o veículo foi atingido. Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

Já no domingo à noite, em Campo Grande, o motociclista Luiz Henrique, de 23 anos, morreu ao perder o controle da moto após deitar sobre o banco em alta velocidade. Ele estava com amigos que relataram uso de bebida alcoólica. O corpo foi arremessado a cerca de 27 metros do ponto de impacto. A Polícia Civil investiga os três casos.