Geraldo morre após ser agredido e queimado pelo próprio filho em MS

Um idoso de 79 anos que havia sido brutalmente agredido e queimado pelo próprio filho morreu nesta 3ª feira (1º.abril.25) na Santa Casa de Campo Grande. Ele estava internado desde o dia 6 de março, data em que foi socorrido com queimaduras em 33% do corpo, após o ataque ocorrido em Naviraí, região sul do estado.

A vítima, identificada como Geraldo, chegou a ser atendida em uma unidade de saúde local, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a Capital. O falecimento foi confirmado por familiares à equipe médica do hospital.

Segundo relatos, uma das filhas do idoso foi até a residência da família no dia do crime e encontrou o imóvel em chamas. A Polícia Militar foi acionada e localizou o autor, de 53 anos, desacordado na cozinha. Ele foi socorrido e, durante o trajeto para o hospital, recobrou a consciência. À polícia, disse que fazia uso de medicamentos controlados e havia consumido bebida alcoólica naquele dia, alegando não se lembrar do que aconteceu.

Após ser liberado do atendimento médico, o homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada.