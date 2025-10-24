Homem abusa de duas meninas de 7 anos e adolescente sob ameaça em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu na 5ª feira (23.out.25), em Ponta Porã, um homem de 31 anos investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de duas crianças de sete anos e de uma adolescente de 17 anos, mediante ameaças.

Os crimes foram praticados em Dourados no ano de 2019. O autor é sobrinho do companheiro da mãe das vítimas.

A prisão foi resultado de um trabalho conjunto entre a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados e a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã (1ªDP/PP).

Assim que tomou ciência dos fatos, a Polícia Civil iniciou a investigação e representou pela prisão preventiva do suspeito, tendo o mandado sido expedido na semana passada.

Após troca de informações, foi descoberto que o indivíduo estava residindo no Bairro Água Boa, em Ponta Porã, onde foi localizado e capturado. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.