Homem usava videogame, piscina e bebidas para atraiar e abusar de garotos

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante em Campo Grande, após ser denunciado por abusar de um garoto de 11 anos que havia desaparecido na 2ª feira (01.set.25). O caso veio à tona depois que o menino, ao ser localizado, revelou à mãe que o suspeito usava jogos eletrônicos, piscina e bebidas para atrair ele e outros amigos para sua residência.

O desaparecimento do adolescente foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol, depois que a mãe perdeu contato com ele. Ele havia saído de casa sem informar o destino e não retornou. Horas depois, a família recebeu a notícia de que o garoto havia chegado em casa por meio de um veículo de aplicativo.

Ao conversar com o filho, a mãe soube que ele havia passado a noite no apartamento de um conhecido de um amigo. O garoto relatou que, no local, eles consumiram bebidas alcoólicas e energéticos, e em determinado momento, o homem de 36 anos praticou atos libidinosos contra ele.

O adolescente também descreveu que o suspeito costuma atrair crianças para sua residência com a oferta de comida, videogame, piscina e outras bebidas, criando um ambiente de confiança para os abusos.

Imediatamente após ouvir o relato, a mãe se dirigiu à Depac Cepol para denunciar o caso. As autoridades acompanharam a mãe e a vítima até o local, onde encontraram o suspeito. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, onde a vítima confirmou os abusos na presença dos policiais.

Durante a ação, a Polícia Civil apreendeu no apartamento do suspeito diversos equipamentos eletrônicos, incluindo notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância. O material será encaminhado para perícia.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. O delegado responsável pelo caso representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.