Irmão encontra William assassinado na calçada de casa em Campo Grande

Um homem de 48 anos, identificado como William Augusto Mareco Salomão, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (8.mar.25) na Vila Anahy, em Campo Grande. A vítima apresentava ferimentos graves na nuca, rosto e cabeça, além de sinais de espancamento e golpes de faca.

William vivia em situação de rua devido à dependência química, mas recebia apoio do irmão, que fornecia alimentos e assistência sempre que possível. Foi o irmão quem encontrou o corpo por volta das 5h, caído na calçada em frente à residência e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

A cena do crime apresentava marcas de violência extrema. Além das lesões no corpo, havia grande quantidade de sangue no local, e um facão foi encontrado ao lado do corpo, juntamente com uma colher de pedreiro. A perícia também identificou riscos no chão, possivelmente feitos com a faca usada no ataque. No entanto, moradores da região relataram não ter ouvido nenhum barulho durante a madrugada.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. As câmeras de segurança do imóvel da família não registraram o momento do ataque. A motivação do assassinato ainda é desconhecida e nenhuma prisão foi efetuada até o momento.