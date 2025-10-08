Irmãos mataram e queimaram homem dentro de carro após bebedeira em MS

A Polícia Civil esclareceu, na 2ª feira (6.out.25), o homicídio de Reagan Gonçalves de Souza, de 39 anos, encontrado carbonizado dentro de um carro na madrugada do mesmo dia, no prolongamento da Rua Juviano Medeiros, nas proximidades da BR-163, em Rio Brilhante.

Após buscas intensas, a equipe identificou e prendeu em flagrante os irmãos Alice dos Santos Ferreira, de 19 anos, e Dailton Fernando dos Santos Ferreira, de 31, apontados como autores do crime. Eles responderão por homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações, vítima e autores se conheceram no domingo (5.out.25) e passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Em seguida, Reagan foi morto, e o corpo, colocado dentro do carro, foi levado até Rio Brilhante, onde o veículo foi incendiado para eliminar vestígios.

Durante a madrugada, os irmãos foram detidos pela Polícia Militar ao tentarem furtar uma motocicleta no centro da cidade, tentativa que, segundo apuração, seria para facilitar a fuga. As roupas deles tinham manchas de sangue, enviadas à perícia. Os dois permanecem presos e à disposição da Justiça.