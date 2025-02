Jovem esfaqueia namorado e foge gritando que ele a agrediu na Capital

Um jovem de 19 anos foi esfaqueado pela namorada, de 20 anos, após uma discussão na tarde do domingo (9.fev.25), no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sob investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz procurou a delegacia para relatar que a briga começou dentro da casa onde moravam. Durante o desentendimento, a jovem se exaltou e tentou agredi-lo. Ele tentou contê-la segurando seu braço, mas foi empurrado contra a parede.

Em seguida, a mulher pegou uma faca e partiu para cima do namorado. O jovem correu para o quarto e tentou fechar a porta, mas a namorada começou a golpear a madeira com a lâmina. Conseguiu entrar no cômodo e acabou atingindo a mão dele com um corte.

Após a agressão, a mulher fugiu da casa gritando para os vizinhos que estava sendo agredida. Além disso, segundo o rapaz, ela levou seus documentos pessoais ao deixar o local.

O jovem contou que o relacionamento já era conturbado, apesar de estarem juntos há apenas três meses. O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.