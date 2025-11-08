MS Notícias

08 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA

Jovem sobrevive, mas fica em estado grave após levar 5 tiros em praça de MS

Adolescente de 15 anos é apontado como autor dos disparos

Dois jovens foram detidos após uma tentativa de homicídio registrada na noite de 6ª feira (7.nov.25), na Praça do Povo, em Sonora. Um dos envolvidos, de 18 anos, foi preso, e um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de realizar os disparos.

De acordo com o site Rio Verde News, ao chegar ao local a Polícia Militar duas vítimas feridas por arma de fogo. A principal vítima, um jovem de 18 anos, foi atingida por cinco tiros de revólver calibre .38 e socorrida em estado grave para o Hospital FUNESS. Devido à gravidade, o paciente aguardava transferência em vaga zero para uma unidade em Coxim.

Outro adolescente, atingido de raspão na cabeça, também foi atendido no hospital e não corre risco de morte.

Testemunhas auxiliaram a polícia na identificação dos suspeitos. As equipes localizaram os dois em suas residências. A arma usada no crime, um revólver calibre .38 com cinco cápsulas deflagradas, foi encontrada na casa da mãe do jovem de 18 anos.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sonora. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado. 

