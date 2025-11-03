Leandro ataca vizinhas com facadas no pescoço e cabeça em Campo Grande

Leandro Acosta, de 27 anos, foi preso na noite de sábado (1º.nov.25) após atacar a facadas duas mulheres, de 29 e 46 anos, na Rua da Gratidão, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. As vítimas são vizinhas do agressor e teriam sido atacadas após um desentendimento.

Informações são de que Leandro saiu correndo em direção às mulheres, desferindo golpes principalmente na região do pescoço e da cabeça. As vítimas foram socorridas por moradores e levadas pelo Samu à UPA do Coophavila. Uma delas sofreu seis perfurações e a outra, duas.

Segundo relatos, o ataque ocorreu após uma briga motivada por desavenças antigas, como som alto e troca de ofensas. A esposa do autor contou que todos estavam consumindo bebida alcoólica durante o dia e que não conseguiu impedir a agressão.

Leandro foi localizado pela Polícia Militar horas depois tentando fugir em um Fiat Uno conduzido por um vizinho. O carro foi interceptado e a faca usada no crime foi encontrada no assoalho. Ambos foram levados à delegacia.