Mãe de 5, Luana é morta a facadas enquanto pedia socorro em Campo Grande

Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, foi morta a facadas na noite de 3ª feira (28.ou.25) no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A vítima, mãe de cinco filhos, foi atacada na rua por um homem que já tinha mandado de prisão em aberto por feminicídio.
Segundo informações da Polícia Militar e relatos de testemunhas, Luana foi surpreendida pelo agressor enquanto estava sentada. Mesmo ferida, conseguiu correr por cerca de 80 metros, pedindo ajuda e gritando por socorro, até cair na varanda de uma casa próxima. Moradores tentaram socorrê-la e acionaram o Samu, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A perícia apontou que a vítima foi atingida por 11 facadas, com lesões nas costas, pescoço e cabeça. O autor, identificado como Gilson Castelan de Souza, conhecido como “Júnior”, foi preso minutos depois nas imediações da Avenida Cônsul Assaf Trad.
Ele estava com a faca usada no crime e confessou o assassinato. Conforme a polícia, Gilson já era procurado pela Justiça de Várzea Grande (MT), acusado de matar a ex-esposa. O caso foi registrado como homicídio qualificado, com indícios de feminicídio. A investigação segue em andamento na Polícia Civil.