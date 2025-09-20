Maicon morre atropelado após ser encontrado caído no meio da rua em MS

Maicon Alce de Castro, de 39 anos, morreu na noite desta 6ª feira (19.set.25) após ser atropelado na Avenida Augusto Lopes da Silva, no bairro Nova Rio Brilhante, em Rio Brilhante.
Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima estava deitada no meio da rua quando foi atingida por um Fiat Siena branco, conduzido por uma mulher de 27 anos, que trafegava no sentido centro–bairro.
Maicon chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital.
A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica de Dourados estiveram no local. Uma das suspeitas é que Maicon estaria alcoolizado, o que teria contribuído para o acidente. Ele já havia sido visto deitado em vias públicas anteriormente.
A condutora passou pelo teste do bafômetro, que acusou 0,14 mg/L de álcool, índice considerado infração administrativa, não crime. Ela foi levada à delegacia, ouvida e liberada.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O corpo foi encaminhado a Dourados para necropsia.