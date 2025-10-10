Motociclista de 'app' leva passageira para rua sem saída e abusa dela em MS

A 2ª Delegacia de Polícia de Dourados prendeu em flagrante, na tarde de 5ª feira (9.out.25), um homem de 33 anos acusado de importunação sexual contra uma passageira de aplicativo.

Segundo a investigação, a vítima, de 18 anos, havia solicitado uma corrida quando o motorista passou a agir de forma invasiva, tocando suas pernas e tentando acariciar suas partes íntimas sem consentimento.

Durante o trajeto, o suspeito desviou da rota e entrou em uma rua sem saída, onde parou o veículo, retirou o capacete e afirmou querer “ver como a mulher havia crescido”, em atitude descrita como constrangedora e ameaçadora.

A jovem exigiu que o motorista retomasse o percurso, mas ele voltou a tocá-la antes de deixá-la no destino. Temendo novas investidas, ela procurou imediatamente a Delegacia para registrar o caso.

Após a denúncia, a equipe de investigação iniciou diligências que resultaram na prisão do acusado em flagrante, localizado em sua residência com as mesmas roupas usadas no momento do crime. A motocicleta utilizada também foi apreendida.

O caso registrado como importunação sexual, e o suspeito permanece preso à disposição da Justiça.