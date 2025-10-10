Erivete é morta a facadas pelo companheiro na zona rural de Paranaíba

Uma mulher foi morta com um golpe de faca na madrugada desta 6ª feira (10.out.2025), na zona rural de Paranaíba. O crime, classificado como feminicídio, foi cometido pelo companheiro da vítima após uma discussão motivada pelo consumo excessivo de bebida alcoólica.

De acordo com informações da Polícia Civil, o casal passou o dia anterior ingerindo bebida alcoólica na casa de amigos. Ao retornarem para a residência, iniciaram uma discussão, momento em que o autor, identificado como A.J.S.S., de 41 anos, pegou uma faca e golpeou a companheira, Erivete Aparecida da Silva, de 49 anos, no peito.

Após a agressão, o homem pediu ajuda aos vizinhos, que levaram o casal até a Santa Casa de Paranaíba para que Erivete recebesse atendimento médico. Ela chegou ao hospital em estado grave, com perfuração no tórax e lesão pulmonar, mas não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O autor foi localizado nas proximidades do pronto-socorro, apresentando sinais de embriaguez e vestindo uma camiseta manchada de sangue. Aos policiais, confessou o crime, afirmando que desarmou a companheira durante a briga e a atingiu com a faca. A arma usada não foi localizada.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado como feminicídio.