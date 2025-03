Mulher fica desorientada ao viajar e descobrir que namorado da internet não existe

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) localizou e resgatou uma mulher de 28 anos, desaparecida desde o dia 27 de fevereiro, após ela sair de Aracaju (SE) para encontrar um suposto namorado que conheceu pela internet. Ao chegar a Goiânia, a jovem descobriu que o homem não existia e ficou desorientada, tornando-se desaparecida por dois dias.

A vítima, que possui deficiência intelectual e faz uso de medicamentos controlados, foi identificada no Terminal Rodoviário de Goiânia pela equipe do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), que a encaminhou para a Casa da Acolhida. No entanto, poucas horas depois, ela teve uma crise de ansiedade e fugiu novamente, gerando uma nova mobilização policial para localizá-la.

Com a intensificação das buscas, a mulher foi encontrada no mesmo dia e teve seu retorno a Aracaju intermediado pela Polícia Civil. Seu embarque aconteceu no dia 1º de março, às 10h, e a viagem durou até a madrugada do dia 3 de março, quando finalmente reencontrou sua família.