Mulher finge estar morta para sobreviver a ataque com facão na fronteira

Uma mulher de 45 anos sobreviveu a um ataque brutal com facão enquanto dormia em sua casa no bairro São Jorge, na cidade de San Antonio, no Paraguai. Segundo testemunhas, a vítima só escapou da morte porque fingiu estar morta, permanecendo imóvel em meio ao próprio sangue até que o agressor fosse embora.

Moradores relataram que a polícia só chegou cerca de uma hora após o crime e, ao invés de prestar socorro, apenas tirou fotos da vítima ferida na cama. Sem assistência imediata, a própria mulher conseguiu ligar para familiares, que foram ao local e buscaram ajuda por conta própria. Bombeiros e serviços públicos não responderam, e uma ambulância privada foi acionada após longa espera.

A família também denunciou falhas da promotoria, que não teria protegido a cena do crime nem coletado provas. A vítima permanece em recuperação e teme pela própria segurança, já que o autor do ataque ainda não foi identificado.