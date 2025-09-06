Muro desaba e mata feirante de 22 anos soterrado nos escombros em MS

Um vendedor de uvas, de cerca de 22 anos, morreu na tarde desta 6ª feira (5.set.25) após o desabamento de uma residência na Avenida Brasil, em Rio Negro. O acidente aconteceu por volta das 14h30.

De acordo com informações do jornal Idest, o rapaz estava sentado na calçada, atrás de uma banca de frutas, quando parte do imóvel cedeu. Pessoas que estavam próximas conseguiram escapar, mas a vítima acabou soterrada e não resistiu.

Em nota, a Prefeitura de Rio Negro lamentou a tragédia e informou que o prédio é de propriedade particular. “É com profundo pesar que o Município de Rio Negro recebe a notícia do trágico desabamento de um prédio em nossa cidade, que resultou na lamentável perda de uma vida. Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura Municipal de Rio Negro expressa suas mais sinceras condolências à família e amigos da vítima".

A administração municipal acrescentou ainda que está acompanhando o caso e se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário, oferecendo apoio psicológico, social e material aos envolvidos.