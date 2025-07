Pastor chamava por vídeo e pedia para adolescente mostrar calcinha

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso de Goiás, procura pelo pastor Gilvan Gonçalves dos Santos, de 55 anos, que é acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente e encontra-se foragido. A equipe cumpriu mandado de busca e apreensão na 2ª feira (14.jul.25), mas o suspeito não foi localizado.

Segundo relatos da vítima, de 14 anos, que frequenta a igreja há poucos meses, o líder religioso Gilvan passou a enviar áudios e mensagens de teor sugestivo. Ele demonstrava interesse em detalhes íntimos, a chamava de “bebezinha” e pedia áudios de sua voz. Em algumas mensagens, o pastor solicitou que ela aplicasse óleo ungido no corpo e a convidou para ir à sua residência, convites que não foram aceitos pela jovem.

Ainda conforme a investigação, Gilvan passou a fazer perguntas de cunho sexual e a realizar chamadas de vídeo. A adolescente não atendeu às videochamadas, mas o pastor chegou a pedir que ela mostrasse a cor da calcinha e deitasse na cama. Após essas abordagens, a vítima avisou sua mãe, que procurou a Deam, resultando na abertura de inquérito policial e pedido de prisão preventiva com busca e apreensão.

As investigações comprovaram que Gilvan Gonçalves dos Santos possui histórico de crime semelhante em 2020, utilizando o mesmo modus operandi. Durante a busca e apreensão na residência do investigado, foram apreendidos computador, celular e tablet.

A PCGO continua as buscas pelo paradeiro do pastor. Conforme nota da polícia, a foto do investigado está sendo divulgada para auxiliar em sua localização e para identificar outras possíveis vítimas.