Político fez acordo com facção para receber apoio e dinheiro em troca de cargos

A Polícia Federal deflagrou na 4ª feira (17.set.25) a Operação Tempus Veritatis, desdobramento da Operação Integridade Eleitoral, que revelou um esquema de cooptação política em São Borja (RS). As investigações apontam que um político da cidade teria feito acordo direto com um líder de facção criminosa, oferecendo cargos públicos em troca de apoio material, financeiro e de pessoal durante a campanha eleitoral.

Mesmo preso, o chefe da organização criminosa manteve contato pessoal com a cúpula da campanha. O pacto previa a nomeação de pessoas ligadas à facção em funções estratégicas da futura administração municipal, ampliando o controle do crime organizado sobre o poder público local.

Na ação desta quarta, policiais federais cumpriram sete buscas pessoais e oito buscas domiciliares, incluindo dentro da Penitenciária de Alta Segurança do Rio Grande do Sul, além de ordem de afastamento de servidor público. As medidas foram autorizadas pelo Juízo Eleitoral de Garantias de Santa Maria (RS).

Os investigados podem responder por associação criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional. A PF destacou que as apurações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema.