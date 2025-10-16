Rafael bate carro na traseira de caminhão e morre aos 32 anos em Nova Andradina

Rafael de Lima Pessoa, de 32 anos, natural de Corumbá e morador de Nova Andradina, morreu na noite de 4ª feira (15.ou.25) após colidir o carro que dirigia contra um caminhão estacionado. O acidente aconteceu na Rua São Vicente de Paulo, no Bairro Santa Terezinha.
De acordo com informações apuradas pelo site Nova News, Rafael conduzia um Ford Fiesta em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e bateu com força na traseira de um caminhão Mercedes-Benz, que estava parado na via.
Com o impacto, Rafael morreu ainda no local. Uma mulher que estava no banco do passageiro ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada em estado crítico ao Hospital Regional de Nova Andradina.
O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica, que fizeram os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.