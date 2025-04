Sem freio, ônibus desgovernado invade Café Mostarda e deixa mulher ferida

Um ônibus de turismo que transporta universitários de Ribas do Rio Pardo a Campo Grande invadiu o Café Mostarda, tradicional bar localizado na Avenida Afonso Pena, na noite de 3ª feira (29.abril.25). O veículo estava estacionado e desceu desgovernado, atingindo o estabelecimento após atravessar o canteiro da via e colidir com uma árvore e uma placa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista havia parado o ônibus próximo ao cruzamento com a Rua Paraíba, no sentido Parque dos Poderes – Centro, e se ausentou momentaneamente para utilizar o banheiro localizado no interior do próprio veículo, quando houve o acidente.

Informações são de que o freio de mão não estava acionado, o que teria provocado o deslocamento involuntário do coletivo. Durante o trajeto, o veículo passou por cima do canteiro central e só parou após invadir o bar, que estava com mesas ocupadas no momento do acidente.

Clientes conseguiram correr ao perceber a aproximação do ônibus, mas uma mulher de 59 anos, que estava sentada em uma das mesas atingidas, foi atingida. A vítima sofreu uma luxação na clavícula e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros consciente e orientada, sendo levada para a Santa Casa de Campo Grande.

O impacto ainda destruiu mesas do local e derrubou uma placa de sinalização. A árvore atingida na calçada ajudou a reduzir a força da colisão, evitando danos ainda maiores. Em nota, a empresa de transporte lamentou o ocorrido e afirmou que presta o apoio necessário aos envolvidos.

NOTA

Comunicado Oficial – Viatur Transporte e Turismo



Lamentamos informar que, na noite de 29 de abril de 2025, o veículo 7018, que retornava vazio à garagem, colidiu com o Bar e Lanchonete Café Mostarda, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS).



A condutora encontra-se em estado de choque e dois clientes do local sofreram ferimentos leves. A Viatur acompanha a situação e está prestando o suporte necessário aos envolvidos.



Viatur

Campo Grande, 29 de abril de 2025