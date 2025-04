Servidores ajudavam bandidos a planejar assaltos à Caixa Econômica

A Polícia Federal deflagrou nesta 6ª feira (25.abril.25), a Operação Subversivos para desarticular um grupo criminoso, originário de Santa Catarina, responsável por prejuízos milionários à Caixa Econômica Federal em ações de arrombamento de caixas eletrônicos no interior do Piauí e em outros estados.

A operação cumpre dois mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina e Altos, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal do Piauí.

Entre os alvos estão agentes públicos suspeitos de integrar o esquema criminoso. Segundo as investigações, eles usavam cargos estratégicos para fornecer informações privilegiadas ao grupo, facilitando o acesso aos terminais de autoatendimento. As ações envolviam o uso de ferramentas elétricas de corte e outros instrumentos para violar caixas eletrônicos e subtrair grandes quantias.

A operação desta sexta-feira é um desdobramento da Muros Baixos, realizada há cerca de 45 dias, quando dois suspeitos foram presos ao planejar ataques a caixas durante o Carnaval em Altos e cidades da região metropolitana de Teresina.

Os investigados poderão responder por furto qualificado mediante arrombamento, associação criminosa, corrupção passiva, entre outros crimes que forem identificados no curso das apurações. A ação contou com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Corregedoria da Polícia Militar do Piauí.