Stalker, 'Paraguaio' mata Aline a facadas na frente da filha em MS

Aline Silva, de 26 anos, foi brutalmente assassinada a facadas na noite de terça-feira (4), no bairro Santa Luzia, em Jardim. O crime foi cometido na frente da filha da vítima, uma criança de 6 anos, e da mãe dela. O principal suspeito é o ex-companheiro de Aline, um homem de 55 anos, conhecido como “Paraguaio”, que está foragido.

Segundo familiares, o homem não aceitava o fim do relacionamento, encerrado há cerca de dois anos.

Ele teria passado a perseguir e ameaçar a jovem com frequência. Na noite do crime, foi até a casa de Aline, forçou a porta e a puxou para fora da residência, onde desferiu ao menos seis golpes de faca. A vítima morreu antes da chegada do socorro.

Testemunhas relataram que o suspeito fugiu em direção a uma região de mata próxima. Ele estaria sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e tem passagens pela polícia por tráfico de drogas.

A Polícia Civil, Polícia Militar e a perícia estiveram no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Aline é a 33ª mulher assassinada por feminicídio em Mato Grosso do Sul só em 2025.