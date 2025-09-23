Suspeito de estuprar criança é linchado por moradores no Parque Lageado

Um homem de 65 anos foi preso em flagrante por supostamente abusar de uma criança de 10 anos no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de 2ª feira (22.set.25), por volta das 21h30.

O suspeito, que já vinha assediando a vítima há cerca de uma semana, foi retirado da residência por populares e começou a ser agredido na rua. A equipe do Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (Gemop) chegou ao local e precisou intervir para conter o linchamento.

Em meio ao tumulto, com pedras e garrafas sendo atiradas contra a equipe, foi necessário o uso de spray de pimenta e munição de elastômero para dispersar a multidão e garantir a segurança do suspeito.

Ferido e com suspeita de fraturas faciais, o homem foi socorrido ao CRS Aero Rancho e ficou sob escolta policial, aguardando exames. Após o atendimento médico, ele foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) e segue sob custódia, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.