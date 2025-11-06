Vereador bolsonarista é preso por oferecer cesta básica e estuprar menor

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na 3ª feira (4.nov.25), o vereador Nilton Vinhas (Republicanos), do município de Terra Nova, a cerca de 80 km de Salvador. Ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 22 de outubro, quando o parlamentar teria ido à casa da vítima com a justificativa de entregar uma cesta básica. Ele pediu que a jovem o acompanhasse até outro local para buscar o benefício e, nesse momento, teria cometido o abuso.

Ao retornar para casa, a adolescente apresentou comportamento alterado e queixou-se de dores abdominais. Mais tarde, relatou o ocorrido à mãe, que registrou a denúncia dias depois, após exame médico indicar sinais de abuso sexual.

Com base nas provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do vereador, cumprida por equipes da Delegacia de Santo Amaro. Nilton Vinhas está em seu quinto mandato e é irmão do vice-prefeito de Terra Nova, Hélio Vinhas.