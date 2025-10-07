MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
07 de outubro de 2025
Campo Grande 21ºC

IVINHEMA (MS)

MP dá 15 dias para Juliano Ferro explicar irregularidades em escola precária

Prefeito, conhecido como "o mais doido do Brasil", terá que se explicar à promotoria

Juliano Ferro, prefeito de IvinhemaJuliano Ferro, prefeito de Ivinhema - Reprodução
A- A+

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deu prazo de 15 dias para que o prefeito Juliano Ferro, conhecido como “o mais doido do Brasil”, apresente explicações sobre as condições precárias de uma escola municipal localizada na Gleba Ubiratã, em Ivinhema.

A 2ª Promotoria de Justiça do município instaurou um inquérito civil após vistoria apontar graves problemas estruturais, como rachaduras nas paredes, telhado comprometido e pisos danificados, indicando necessidade urgente de reforma geral.

O levantamento, conduzido pelo promotor Allan Thiago Barbosa Arakaki, também avaliou aspectos de acessibilidade, segurança e higiene. Embora a unidade possua rampas, corrimãos e banheiros adaptados, as melhorias foram consideradas insuficientes para garantir o pleno funcionamento. Os banheiros precisam de reformas estruturais, e o alvará da vigilância sanitária deverá ser apresentado em até 10 dias.

O Corpo de Bombeiros de Ivinhema também foi acionado para vistoria no local. O MPMS notificou ainda a Secretaria de Estado de Educação, que deverá se manifestar em 20 dias, já que uma escola estadual funciona como extensão dentro do mesmo prédio.

Caso o município não apresente justificativas adequadas, o Ministério Público pode propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou adotar medidas judiciais para obrigar a prefeitura a corrigir as irregularidades.

 

Leia também

• Eliete e a filha morrem após carro cair de ponte a caminho de Ivinhema

• Médica para carro na BR, envia mensagem pro pai e desaparece no Rio Ivinhema

• Gaeco pede leilão de caminhonete de luxo do prefeito de Ivinhema

Reportar Erro
MS Noticias no Google News