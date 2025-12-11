Com Landmark, Orçamento aprova R$ 156 milhões para 24 bairros da Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou na 3ª feira (9.dez.25) dois projetos que autorizam a Prefeitura a contratar R$ 156 milhões em financiamentos com a Caixa Econômica Federal.

O objetivo é investir em drenagem, pavimentação, mobilidade urbana e melhorias em serviços públicos da Capital.

As propostas fazem parte do programa federal Avançar Cidades e foram analisadas pelas comissões internas do Legislativo.

O vereador Landmark Rios (PT), vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, votou a favor dos dois financiamentos.

“É o Governo Lula. É investimento real em asfalto, drenagem, transporte coletivo e trânsito. A Prefeitura apresentou os projetos, nosso mandato analisou e aprovou, e eu votei a favor dos bairros de Campo Grande, bairros que há anos pedem socorro”.

O primeiro financiamento, de R$ 136 milhões, será usado para asfalto, drenagem de águas pluviais, calçadas acessíveis, sinalização e melhorias em corredores de ônibus.

O segundo financiamento, de R$ 20 milhões, será aplicado em obras de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Landmark destacou que os projetos foram construídos com apoio técnico do município e diálogo com o Ministério das Cidades.

“São R$ 156 milhões que Campo Grande acessa através da Caixa Econômica, com apoio do Governo Lula. Espero que a administração honre esse recurso e execute o que está previsto. É dinheiro que precisa chegar onde mora o povo”.

Os investimentos vão atender 24 bairros que enfrentam falta de infraestrutura há muitos anos, incluindo Vila Nossa Senhora Aparecida, Bosque da Saúde, Noroeste, Vilas Boas, Jardim Auxiliadora, Nova Tiradentes, Jardim Vitória, Anhembi, Jardim Los Angeles, Parque Residencial Lisboa, Porto Galo, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Amapá, Jardim das Nações, Guanandi II, Tarumã, Coophavila II, Batistão, Jardim Santa Emília, Jardim São Conrado, Parque dos Girassóis, Oliveira e Residencial Flores.

Segundo o vereador, as obras devem ajudar a reduzir problemas como lama, poeira e falta de drenagem, que dificultam o dia a dia dos moradores.

A Câmara informou que a análise da capacidade financeira do município confirmou que Campo Grande pode assumir o financiamento.

A Prefeitura deve agora concluir a contratação com a Caixa e detalhar os prazos e etapas das obras.