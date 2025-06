Landmark reforça apoio a pesquisadores que garantem comida de qualidade nas mesa de MS

O vereador Landmark Rios (PT) visitou nesta segunda-feira (16) o Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), em Campo Grande, com o objetivo de estreitar laços institucionais, articular projetos e reforçar o apoio aos pesquisadores e extensionistas que atuam diretamente no suporte ao pequeno e médio produtor rural em Mato Grosso do Sul.

Durante a visita, Landmark reconheceu o trabalho silencioso e essencial dos profissionais da pesquisa agropecuária, responsáveis por garantir a produção de alimentos saudáveis e com qualidade que abastecem diariamente a mesa das famílias urbanas.



“Vocês são responsáveis por colocar comida de qualidade na nossa mesa na cidade. Os pesquisadores e extensionistas não podem ser deixados em segundo plano pelos gestores; têm que estar em primeiro plano, seja no legislativo ou no executivo. Vim aqui hoje para agradecer pela contribuição que vocês têm dado ao Mato Grosso do Sul e a Campo Grande”, afirmou o vereador.



Acompanhado por servidores e pesquisadores da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Landmark percorreu as instalações do centro, conhecendo projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e das culturas adaptadas ao solo e clima da região.



O engenheiro agrônomo e pesquisador Eduardo Barreto Aguiar destacou que, por trás de cada alimento básico consumido pelas famílias, há uma cadeia de trabalho muitas vezes invisível, mas fundamental:



“Cada prato de arroz e feijão teve um pesquisador para chegar naquela cultivar, teve um extensionista para orientar o agricultor, e passou pela mão de um agricultor para chegar à mesa de todo mundo. O senso comum nem sempre enxerga esse caminho, e a gente aqui na base está fazendo esse trabalho.”



Para a gerente de Pesquisa Agropecuária da Agraer, Ana Cristina Araújo Ajalla Volpe, a presença do parlamentar reforça a importância de políticas públicas voltadas à pesquisa aplicada:



“É muito importante o compromisso do seu mandato, de vir conhecer, participar e entender a necessidade de termos pesquisas aplicadas, direcionadas à agricultura familiar.”



O Cepar é referência em Mato Grosso do Sul na geração de conhecimento técnico voltado ao campo, sendo responsável por pesquisas de variedades agrícolas adaptadas, técnicas de manejo sustentável e capacitação de agricultores, fortalecendo a produção rural de base familiar em todo o estado.