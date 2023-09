Na Capital de MS, desfile da Independência atrai 15 mil pessoas

O desfile de comemoração do 201º ano da Independência do Brasil em Campo Grande (MS) atraiu cerca de 15 mil pessoas ao Centro da cidade. Mais de 20 organizações civis e militares participaram do desfile, que contou com formações a pé, motorizadas e a cavalo. O público presente, sem distinção de idade ou gênero, aplaudia com entusiasmo cada grupo que passava pela avenida.

Apesar do sol quente, os espectadores não arredaram o pé, registrando o evento com fotos e vídeos em seus celulares. O ponto alto do desfile foi o cruzamento com a avenida Afonso Pena, onde o Fogo Simbólico da Pátria foi aceso na pira. O desfile também contou com a presença de um helicóptero e três aeronaves da FAB, que se apresentaram no ar.

O evento foi realizado em parceria entre o Comando Militar do Oeste e o Governo do Estado, com o objetivo de celebrar a data da nação brasileira com um desfile bonito, tranquilo e calmo. O governador Eduardo Riedel destacou a importância da parceria e agradeceu a todos os parceiros que contribuíram para o sucesso do evento.

O governador Riedel e o chefe do Exército, general Barganha durante o desfile de 7 de Setembro de 2023 em Campo Grande (MS). Foto: Alvaro Rezende

O governador acompanhou o desfile junto ao general do Exército, Luiz Fernando Estorilho Baganha. No início, os dois fizeram a tradicional revista às tropas, em carro aberto. "Esse evento representa o Brasil unido, celebrando", frisa o Baganha. O general completa ainda que o desfile é para toda a sociedade "mesmo ideal e objetivo democrático de sempre".

O DESFILE

Desfile de 7 de Setembro de 2023 em Campo Grande (MS). Foto: Alvaro Rezende

Na manhã de quinta-feira, dia 7, mais de 4 mil pessoas desfilaram pela rua 13 de Maio em Campo Grande. Além das forças de segurança pública, como o Exército, Força Aérea e PM, também participaram do desfile o Corpo de Bombeiros, polícias Civil, Penal e Científica, e a Defesa Civil. No céu, sobrevoando a área do desfile, estavam presentes uma aeronave A-29 Super Tucano, uma C105 Amazonas e outra SC 105 Amazonas, além de um helicóptero H-60 Black Hawk da Força Aérea Brasileira.

Entre as entidades civis que participaram do evento estavam a Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande, com sua banda abrindo o desfile, seguida pelos integrantes do Projeto Florestinha da Polícia Militar. O desfile continuou com o Clube dos Desbravadores e sua banda, além dos estudantes das escolas estaduais e municipais da região.

Ao todo, 1 mil estudantes da rede pública de ensino de Campo Grande participaram do desfile cívico, mostrando a união e a diversidade da comunidade escolar da cidade. Contemple o evento na galeria de fotos no topo.