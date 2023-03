Gerson Claro convoca professora Gleice Jane, suplente de Amarildo Cruz

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro (PP), convocou a professora Gleice Jane Barbosa (PT), na sessão ordinária desta 4ª.feira (22.mar.23), para assumir a vaga deixada pelo deputado Amarildo Cruz (PT), que faleceu na 6ª.feira (17.mar.23).

"Apresento a convocação para registro, que estará no Diário Oficial de hoje: 'O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tendo em vista a vacância em decorrência do falecimento do excelentíssimo deputado estadual Amarildo Cruz, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 33, parágrafo primeiro e segundo, combinado com o artigo 80, inciso I, ambos dos dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, convoca a excelentíssima senhora Gleice Jane Barbosa, primeira suplente da Federação Brasil da Esperança, a qual é constituída pelo PT, PC do B e PV, para comparecer a esse Legislativo a fim de assumir a vaga aberta", afirmou Claro.

Segundo o Regimento Interno, Gleice Jane têm 30 dias para tomar posse, a contar da publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo.

Ela nasceu em São Bernardo do Campo (SP), cresceu em Dourados e atua na política desde o movimento estudantil. Filiada ao PT desde 2004. Gleice também foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Simted) de Dourados. Nas eleições de 2022 ela obteve 9.767 votos, o que lhe garantiu a primeira-suplência. Num vídeo para campanha ela conta sua história. Veja:

Consternada pelo falecimento do colega, a futura deputada informou que pretende honrar o legado deixado por Cruz: "Vamos dar continuidade ao legado do companheiro deputado Amarildo, que, assim como nós, tinha um projeto coletivo, dedicado às ações antirracistas, em favor das mulheres, dos indígenas, dos idosos e jovens, da luta pela terra, pelo meio ambiente, oportunizando um amplo diálogo e aproximando, cada vez mais, a população da Casa de Leis".

Especialista em Educação e Inclusão pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Gleice será a terceira mulher a integrar a 12º Legislatura. Ela disse que pretende somar forças pensando a sociedade a partir do feminino. "É um desafio muito grande para nós mulheres estar em espaços de decisão e vamos levar para a Casa de Leis o feminino e o feminismo, lembrando que a mulher pensa o mundo a partir de vieses muito importantes, em todas as áreas, nos âmbitos públicos e privados", reiterou a futura deputada. "Estaremos sempre na luta pelas outras mulheres", complementou.

Ela será a 3ª personalidade política a assumir esse cargo deixado incialmente pelo deputado Cabo Almi (PT), que faleceu em decorrência de Covid-19.

SAÚDE

Gleice Jane está em tratamento de saúde, em razão de uma recente descoberta que tem síndrome de Guillain Barré, um distúrbio autoimune.

Conforme o Ministério da Saúde, trata-se de uma doença rara que geralmente provocada por um processo infeccioso anterior. O problema acarreta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos. Várias infecções têm sido associadas à Síndrome de Guillain Barré, sendo a infecção por Campylobacter, que causa diarréia, a mais comum. A incidência anual é de 1-4 casos por 100.000 habitantes e pico entre 20 e 40 anos de idade.