Landmark Rios agradece Vander e Zeca por parceria transformadora

Landmark Rios, fez um Throwback Thursday, famoso TBT, nas redes sociais nesta 5ª feira (10.ago.23), destacando tempos de luta ao lado do agora deputado federal Vander Loubet e com o deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.

Contamos a história política de Landmark recentemente aqui no MS Notícias. Leia aqui.

Na legenda de uma sequência de imagens históricas, Landmark disse: "Hoje é dia de relembrar momentos que marcaram a minha vida, minha história e trajetória. Desde o início da minha jornada nos movimentos estudantis, Juventude no Partido dos Trabalhadores o então hoje Deputado Federal Vander Loubet (PT), caminhou conosco, sempre em busca de melhorias para o coletivo. Você é vitorioso na política, tem uma família maravilhosa e netos queridos (sic)", escreveu o ex-Secretário de Agricultura que agora é funcionário público na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (AGRAER).

Para Landmark, Vander ganhou destaque como um Deputado Municipalista. "Coordenador da bancada federal, papel na qual utiliza com muito êxito em busca de recursos para nossa capital, dialogando sempre com o Governo do Estado", anotou o amigo.

Na sequência Landmark agradece a por ter recebido a coordenações de campanhas de Vander: "Obrigado, Vander, por confiar coordenações de suas campanhas e fazer parte do seu grupo político por mais de 20 anos, continue contando conosco. Muito me honra estar presente em todas as suas conquistas como Deputado Federal".

Landmark finalizou sua postagem exaltando Zeca: "Jamais de prestar minha homenagem para o José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT. Trabalhos nas áreas sociais e indígenas fazem com que Zeca tenha esse destaque com reconhecimento nacional. Gratidão, Zeca".

Veja a sequência de imagens e post original abaixo: