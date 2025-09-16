MS Notícias

Novo diretório terá a missão de unificar o PT na Capital, afirma Landmark

Partido segue se fortalecendo para as eleições de 2026

Vereador Landmark ao lado de lideranças do PT em Campo GrandeVereador Landmark ao lado de lideranças do PT em Campo Grande - Reprodução
Durante a posse do deputado estadual Pedro Kemp como presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande, realizada na manhã deste domingo (14.set.25), o vereador Landmark Rios (PT) destacou os desafios que a nova direção terá pela frente.

Segundo Landmark, o diretório terá um papel estratégico na preparação do partido para as eleições de 2026. “A responsabilidade desse novo diretório municipal é a de contribuir com a chapa de deputado estadual, deputado federal e com a candidatura do deputado federal Vander Loubet [PT] ao Senado. Será um grande desafio organizar o partido aqui em Campo Grande, conversar e dialogar com os mandatos e com a militância da Capital. Existe uma grande expectativa e desejamos sucesso na gestão do deputado Pedro Kemp”, afirmou.

Em seu discurso, Pedro Kemp relembrou sua trajetória de militância e ressaltou que reassumir a presidência do partido é mais que ocupar um cargo, é assumir um compromisso. “Assumir a presidência do PT em Campo Grande não é assumir um cargo, é assumir um compromisso histórico com a classe trabalhadora, com a democracia e com cada cidadão e cidadã desta cidade que acredita que um futuro melhor é possível. Vamos preparar o partido na Capital para realizar uma grande campanha, reeleger o presidente Lula, eleger nossos senadores e deputados e disputar o governo do Estado”, declarou.

A nova secretária municipal de organização do PT, Letícia Albuquerque, destacou o simbolismo da posse e a responsabilidade da nova gestão. “Este é um momento muito importante para o nosso partido em Campo Grande. A posse da nova direção traz renovação e mudanças. Temos a responsabilidade de aproximar o PT das lutas do nosso povo e fortalecer nossa militância. É um desafio importante e uma oportunidade de construir um PT mais forte e unido na Capital”, disse.

