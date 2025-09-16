Novo diretório terá a missão de unificar o PT na Capital, afirma Landmark

Durante a posse do deputado estadual Pedro Kemp como presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande, realizada na manhã deste domingo (14.set.25), o vereador Landmark Rios (PT) destacou os desafios que a nova direção terá pela frente.

Segundo Landmark, o diretório terá um papel estratégico na preparação do partido para as eleições de 2026. “A responsabilidade desse novo diretório municipal é a de contribuir com a chapa de deputado estadual, deputado federal e com a candidatura do deputado federal Vander Loubet [PT] ao Senado. Será um grande desafio organizar o partido aqui em Campo Grande, conversar e dialogar com os mandatos e com a militância da Capital. Existe uma grande expectativa e desejamos sucesso na gestão do deputado Pedro Kemp”, afirmou.

Em seu discurso, Pedro Kemp relembrou sua trajetória de militância e ressaltou que reassumir a presidência do partido é mais que ocupar um cargo, é assumir um compromisso. “Assumir a presidência do PT em Campo Grande não é assumir um cargo, é assumir um compromisso histórico com a classe trabalhadora, com a democracia e com cada cidadão e cidadã desta cidade que acredita que um futuro melhor é possível. Vamos preparar o partido na Capital para realizar uma grande campanha, reeleger o presidente Lula, eleger nossos senadores e deputados e disputar o governo do Estado”, declarou.

A nova secretária municipal de organização do PT, Letícia Albuquerque, destacou o simbolismo da posse e a responsabilidade da nova gestão. “Este é um momento muito importante para o nosso partido em Campo Grande. A posse da nova direção traz renovação e mudanças. Temos a responsabilidade de aproximar o PT das lutas do nosso povo e fortalecer nossa militância. É um desafio importante e uma oportunidade de construir um PT mais forte e unido na Capital”, disse.