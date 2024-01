PF apreende celular de Carlos e computadores na casa de Jair Bolsonaro

O celular do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e mais três computadores que estavam em uma casa do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na região de Angra dos Reis (RJ), foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) no fim da manhã desta 2ª.feira (29.jan.24), durante um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada.

De acordo com a PF, Carlos é um dos principais alvos da PF, que apura se dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi montada uma 'Abin Paralela' no governo bolsonarista para investigar adversários políticos e ajudar os filhos de Jair Bolsonaro a livar-se de investigações de crimes como a rachadinha.

Como estamos mostrando ao longo do dia aqui no MS Notícias, Carlos teria contado com apoio dos demais alvos da PF nesta segunda:

Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do exército que foi cedido para a Abin, tendo atuado, portanto, como assessor do ex-diretor no governo Bolsonaro;

Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio;

Priscila Pereira e Silva, assessora de Alexandre Ramagem na Câmara dos Deputados;

Alexandre Ramagem, então diretor da Abin.

Os investigadores também descobriram que na própria PF estava infiltrado o bolsonarista Marcelo Bormevet, que usava as redes para compartilhar conteúdo do filho de Jair Bolsonaro, que chamava pelo apelido de CB. Entre julho e novembro de 2020, Marcelo Bormevet compartilhou 13 conteúdos de Carlos Bolsonaro ou ligados a ele em sua conta no antigo Twitter (atual X).

OUTRAS BUSCAS E APREENSÕES

Mais cedo, a PF havia cumprido mandados de busca e apreensão na residência de Carlos e no gabinete dele na Câmara dos Vereadores, na capital do Rio de Janeiro. Em seguida, os policiais foram à casa de praia da família, em Angra dos Reis, onde Carlos Bolsonaro estava com outros irmãos e com o pai, o ex-presidente de extrema direita.

Também nesta 2ª pela manhã, a PF realizou busca e apreensão na casa do militar do exército Giancarlo, onde foram apreendidos 3 computadores, um HD externo, dez celulares e uma arma de fogo. Giancarlo é casado com uma servidora ativa da Agência e a Polícia Federal apura agora quem usava o computador na residência.

As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.