Grupo é indiciado por espancar 'Nego Jader' até a morte em Campo Grande

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) indiciou quatro homens pelo homicídio qualificado de Jader Alves Correa, de 40 anos, conhecido como “Nego Jader”. O crime ocorreu na madrugada de 8 de fevereiro deste ano, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande. Um adolescente também foi identificado como participante e será responsabilizado separadamente.

Jader foi encontrado morto em via pública, com sinais evidentes de violência. O corpo apresentava afundamento de crânio, fraturas múltiplas e perfurações no tórax causadas por arma branca. Próximo ao local, estavam pedaços de madeira, pedras, garrafas quebradas e até um palete, todos usados na agressão.

Segundo as investigações, o crime teve início após uma confusão envolvendo Jader, que estaria sob efeito de drogas, e um homem embriagado. O filho deste interveio, iniciando uma briga. Ao perceberem a situação, populares, que conheciam pai e filho, passaram a perseguir Jader, que tentou fugir correndo. Ao cair, foi brutalmente agredido por várias pessoas com pauladas, socos, garrafadas e chutes. Um dos agressores chegou a arremessar um palete contra sua cabeça, causando desmaio imediato. A faca usada nas perfurações foi localizada numa lixeira próxima.

Com apoio de imagens de câmeras de segurança e oitiva de 19 pessoas, entre testemunhas e suspeitos, a DHPP conseguiu esclarecer a dinâmica, a motivação e identificar todos os envolvidos. Cinco indivíduos participaram diretamente das agressões: quatro maiores de idade, com 41, 24, 23 e 20 anos, e um adolescente.

Os quatro adultos foram indiciados por homicídio qualificado, por meio cruel e com impossibilidade de defesa da vítima. Eles alegaram legítima defesa, afirmando que Jader estaria portando facas durante a confusão, o que não se confirmou. Já o menor de idade foi identificado e terá a responsabilização legal encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DEAIJI).