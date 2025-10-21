Professora da Uems morre após ter carro prensado entre carretas na BR-163

Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, morreu na manhã desta 3ª feira (21.out.25) após se envolver em um acidente com duas carretas e dois veículos de passeio na BR-163, entre os municípios de Naviraí e Juti, no sul de Mato Grosso do Sul.

A vítima, que era professora de Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), conduzia um Volkswagen Gol branco que ficou prensado entre as carretas durante um engavetamento ocorrido por volta das 9h, na altura do km 164 da rodovia. Com o impacto, Fernanda morreu no local.

Outras duas pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, e uma terceira teve ferimentos leves. Duas vítimas não se feriram.

Segundo informações do portal Ligado na Notícia, uma das carretas estava parada em um trecho de “pare e siga”. Atrás dela estavam a picape Fiat Toro e o Gol. Uma segunda carreta, que trafegava no mesmo sentido, atingiu os dois veículos. O Gol foi lançado para fora da pista e a Toro ficou presa sob a carroceria da carreta à frente.

Fernanda e outras duas pessoas ficaram presas nas ferragens e foram retiradas por equipes do Corpo de Bombeiros.