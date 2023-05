Mauro Cid e Bolsonaro tinham "plena ciência" da fraude, diz PF

Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, emitiram certificado de vacinação contra a covid por meio do aplicativo ConecteSUS e tinham “plena ciência” da inserção de dados falsos na documentação. A afirmação está no relatório da Polícia Federal (PF). A íntegra.

Está comprovado que um usuário ligado à Bolsonaro entrou na plataforma para emitir os certificados em 4 ocasiões. A conta do ex-presidente estava inicialmente cadastrada no e-mail de Cid, e, depois, foi alterada para o endereço do então assessor especial do Presidente da República, Marcelo Costa Câmara.

Leia abaixo as 4 vezes em que usuário associado a Bolsonaro emitiu o certificado de vacina do ConecteSUS:

em 22 de dezembro de 2022, às 8h;

em 27 de dezembro de 2022, às 14h19min;

em 30 de dezembro de 2022, às 12h2min; e,

em 14 de março de 2023, às 8h15min.

“Portanto, os elementos informativos colhidos trazem indícios de que João Carlos de Sousa Brecha, Claudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, Jair Messias Bolsonaro, Mauro Cesar Cid e Marcelo Costa Camara, se uniram, em unidade de desígnios, e, de forma exitosa, inseriram dados falsos de vacinação contra a Covid-19, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde, incidindo na conduta tipificada no art. 313-A do Código Penal”, esclareceu a PF.

Na prática, Bolsonaro e seus aliados falsificaram os dados dos cartões de vacinação para que pudessem continuar fazendo viagens internacionais, para países como os Estados Unidos (EUA), o qual cobrava comprovante vacinal de todo indivíduo que fosse ingressar no país, incluindo chefes de estado. Bolsonaro e seu grupo, porém, recusava-se a vacinar-se para tirar proveito político do ataque as vacinas e a Ciência, portanto, forjaram suas vacinações.

Vale lembrar que Bolsonaro acreditava também na imunidade de rebanho. A gestão bolsonarista desastrosa empurrou 700 mil brasileiros para a morte. Pessoas próximas do ex-presidente diziam, no entanto, que Bolsonaro se vacinou, sim, contra a Covid-19, mas parece que ele e alguns aliados mentiram até mesmo aos que estavam ao redor.

Agora, a PF levantou que o ex-chefe de estado e seu grupo praticou diversos crimes ao mentir que haviam se vacinado. Nesa manhã de 4ª.feira (3.mai.23), mostramos aqui no MS Notícias, que 6 homens ligados a Bolsonaro foram presos no âmbito da Operação Venire. Além disso, ao menos 17 pessoas, incluindo Bolsonaro e Michelle Bolsonaro foram alvos de busca e apreensão.